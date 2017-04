GZSZ: Deshalb steigt Janina Uhse aus

11. April 2017 10:03 Schock für alle Fans! Nachdem in diesem Jahr schon zahlreiche Zuschauerlieblinge die beliebte Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bei RTL verlassen haben, folgt nun der nächste Ausstieg: Janina Uhse, die stolze neun Jahre in ihrer Rolle der Jasmin Flemming Teil der Serie war, wird in diesem Sommer GZSZ verlassen. Doch ein kleines Trostpflaster gibt es für die Fans...





Anzeige

Stirbt Jasmin bei GZSZ den Serientod?

Peinliche Star Bilder unzensiert: Über 30 echt peinliche Star-Fotos



Vielleicht ein kleiner Trost für die Serienfans: Janina Uhse alias Jasmin Flemming soll bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " nicht den Serientod spielen. In einem Statement von RTL heißt es dazu: "Janina Uhse dreht weiterhin für GZSZ und ist in der Serie zunächst noch bis Sommer 2017 zu sehen. Unsere Autoren haben dazu eine große Geschichte geschrieben, die nun startet und bis weit nach dem Jubiläum am 17. Mai die Zuschauer bewegen und mitreißen wird. 'Jasmin' wird keinen Serientod sterben – ein Wiedersehen mit ihr in der Besetzung von Janina Uhse ist somit nicht nur gewünscht, sondern durchaus sehr gut vorstellbar." Janina Uhse selbst hat sich zu ihrem Ausstieg bei GZSZ übrigens noch nicht zu Wort gemeldet.Eine Insiderin berichtet gegenüberihre Ausstiegspläne folgendermaßen:Bei Facebook hat sie auch schon über 700.000 Fans und sie wurde im vergangenen Jahr sogar als einflussreicher Internet-Star mit dem 'Place To B Influencer Award' ausgezeichnet. Sie wird also ganz sicher nicht von der Mattscheibe verschwinden.