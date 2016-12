GZSZ: So hat Tuner-Darsteller Thomas Drechsel 30 Kilo abgenommen

21. Dezember 2016 16:01 Bei Thomas Drechsel purzeln die Pfunde: Der Soapstar aus " Bei Thomas Drechsel purzeln die Pfunde: Der Soapstar aus " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " hat schon fast 30 Kilogramm abgenommen. Bei GZSZ spielt Thomas Drechsel den pummeligen "Tuner" Max Krüger: Wie seine Serienfigur hat auch der Schauspieler gesundheitliche Probleme. Die haben den 29-Jährigen schließlich zu einer Radikalkur gewzungen. Lies hier alles über den "neuen" Thomas Drechsel: So liess Tuner die Pfunde purzeln.

Ziemlich freimütig bekennt Thomas Drechsel in einem Inteview mit RTL, dass erbekommen hätte, wenn er sein Gewicht nicht reduziert hätte. "Die Ärztin sagte mir: Herr Drechsel, wenn Sie nichts ändern, bekommen Sie." Für den sympathischen Schauspieler ein Warnschuss, den er nicht überhören wollte. Zumal auch seine Figur in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" heftigen Ärger mit seinem Körper hatte: Tuner wurde sogar das Herz transplantiert."In meiner Familie gibt es bereits Diabetes, ich weiß, wie das ist", sagte er. Jetzt, ein paar Monate später, ist Thomas Drechsel kaum wiederzuerkennen:Eine Leistung, die so beeindruckend ist, dass Thomas mittlerweile sogar alsfür das Diät-Programm Weight Watchers gebucht wird.Einenbefürchtet Thomas Drechsel diesmal nicht."Ich habe früher schon mal wiele Sachen probiert und immer mal drei, vier Kilo agespeckt. Aber das fiel niemanden auf." Deswegen sei es schwierig gewesen, dran zu bleiben. Die 28 Kilo, die Thomas Drechsel jetzt abnahm, sind für immer weg, hofft er. Das war 2015 noch anders. Damals nahm der GZSZ-Star an der Tanzshowteil und verlor wegen des intensiven Trainings innerhalb weniger Wochen schon einmal sieben Kilo.Sport macht Drechsel immer noch, zusätzlich hat er aber auch seine Ernährung umgestellt.Die neuen Klamotten, die sich Thomas Drechsel nach seiner Diät kaufen musste, sollten eine Weile passen.