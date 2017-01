Hanka Rackwitz privat: Mit Zwangsstörung im Dschungelcamp 2017

12. Januar 2017 09:18 Das Das Dschungelcamp 2017 wird nicht leicht für Hanka Rackwitz. Die aus der vox-Serie "mieten, kaufen, wohnen" bekannte TV-Maklerin leidet an einer Zwangsstörung: Sie hat Kontaminationsängste, also Angst davor, dreckig zu werden. Damit einher geht ein Waschzwang, der bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" schwer umzusetzen sein wird. Erstens kann Hanka Rackwitz nicht den ganzen Dschungel putzen, und zweitens muss sie sich wohl auch selbst immer mal schmutzig machen. Eine gute Sache hat ihre Zwangsstörung allerdings, erzählt Hanka Rackwitz aus ihrem Privatleben: "Mein Tag ist zu 82 Prozent durch Zwänge bestimmt und dadurch wird jeder Tag zu einem Überlebenskampf." Nicht das schlechteste Training für das Dschungelcamp.

Hanka Rackwitz: Zwänge zerstörten ihre Liebe



wurde am 19. April 1969 in einer Kleinstadt im heutigen Sachsen-Anhalt geboren und wollte eigentlichwerden. Doch die Wende kam der Studentin dazwischen: Hanka bekam keinen Referendariatsplatz und wechselte fortan die Jobs. Sie arbeitete als Innengestalterin, Barfrau, auf Baustellen und landete schließlich im, wo sie ihr Zickenpotenzial zeigte. Auch imkönnte Hanka Rackwitz für Krach sorgen ...Nach Australien ist Hanka Rackwitz übrigens als einzige der zwölf Teilnhmer/innen vonohne Begleitung gereist: "Ich bin ein Mensch ohne Freunde" erklärt die TV-Maklerin aus der vox-Serie "mieten, kaufen, wohnen" lapidar. Das habe wohl mit ihren Ängsten und Zwängen zu tun. Hanka Rackwitz geht mit ihrer Zwangsstörung ziemlich offen um. In einem Interview verriet sie der Zeitschrift ok!: "Im Dschungelcamp will sich Hanka Rackwitz, die in Mücheln am Geiselatalsee nicht weit von ihrer Mutter und Schwester entfernt lebt, ihren Ängsten stellen, auch wenn sie weiß: "Der Dschungel wird meine Ängste auf gar keinen Fall heilen können." Das einzige, was bei Zwängen helfe, sei eine. "," sagt Hanka Rackwitz.