Hannah Montana ist zurück

02. Oktober 2017 09:15 Miley Cyrus schnitt sich 2012 ihre langen Haare ab und färbte sie blond. Vorbei war das brave Hannah Montana Image. Doch heute sieht sie ihrer ersten großen TV-Rolle ähnlich wie nie.

Anzeige

Miley Cyrus hat schlechte Erinnerungen an Hannah Montana



Going LIVE soon! Let's have our own album release listening party for those of y'all who can't make it to Nashville! Ein Beitrag geteilt von Miley Cyrus (@mileycyrus) am 28. Sep 2017 um 20:25 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Hannah Montana (@hannahmontana_ig) am 5. Jan 2017 um 9:19 Uhr

Miley Cyrus hat sich verändert. Sie ist nicht mehr so wild wie vor ein paar Jahren, lebt zurückgezogen mit ihrem Schatz Liam Hemsworth und ihren Hunden und auch ihr Look hat sich gewandelt. Sie trägt ihre blonden Haare jetzt ungewohnt brav und lang. Während die Fans den neuen Look, der an unsere Lieblingsserie Hannah Montana erinnert, lieben, hasst Miley die Serie und die Erinnerungen an die Zeit. Der Grund?, sagte Cyrus im Interview mit "Marie Claire".Da sie immer top gestylt wurde, bekam sie ein falsches Bild von Schönheit.Weiter verrät sie:Trotzdem weiß Miley, dass Hannah Montana ihr Durchbruch war. Und ihr neuer Look ist einfach wunderschön.