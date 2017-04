Harry Styles: Erste Solo-Single "Sign Of The Times" ist raus

Harry Styles' erste Solosingle "Sign of the Times" kletterte sofort auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts (Bild: Getty Images)

11. April 2017 08:34 Darauf haben die Fans so lange gewartet, jetzt ist es endlich soweit: Harry Styles hat seine erste Solo-Single veröffentlicht und landet damit gleich mal auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts. Der Song wurde von Jeff Bhasker (Alicia Keys, Eminem, Mark Ronson u.a.) produziert und Harry selbst war als Co-Autor am Songwriting beteiligt. Und das Beste: Der Termin für seinen ersten Solo-Auftritt mit seinem neuen Song "Sign Of The Times" steht auch schon fest!

Niall Horan & Liam Payne feiern Harrys neuen Song

Hello.

Sign of the Times is out now.

Love you. H



https://t.co/qAk9K8TJob — Harry Styles. (@Harry_Styles) 10. April 2017

Harrys erster Auftritt als Solokünstler steht fest

Am Freitag veröffentlichte Harry Styles seine ersteund innerhalb weniger Stunden kletterte der Song auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts. Aber nicht nur Harrys Fans sind von dem Track begeistert, auch seine Kollegen von One Direction feiern seinen ersten eigenen Song und unterstützen ihren Bandkollegen voll und ganz., verkündete Niall Horan und auch Liam Payne äußerte sich öffentlich und schrieb:Am 15. April ist Harrys großer Tag: Dann wird er bei der Saturday Night Show von Jimmy Fallon zum ersten Mal als Solokünstler auftreten und dort seinen neuen Song "Sign of the Times" präsentieren., tweeteten die Macher der ShowÜbrigens: Das Video zu "Sign Of The Times" wurde in Schottland gedrehtund wird noch in diesem Monat seine Premiere feiern! Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!