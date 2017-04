Harry Styles: Erster Auftritt mit neuem Song "Ever Since New York" (Video)

"Ever Since New York" heißt der neue Song, den Harry Styles bei Saturday Night Live vorstellte (Bild: Getty Images)

18. April 2017 12:05 Harry Styles zum ersten Mal ohne One Direction! Die Fans haben lange auf seinen ersten Auftritt als Solokünstler hingefiebert, nun war es endlich soweit: Bei Saturday Night Live stellte Harry Styles seine neue Single vor. Aber nicht "Sign of the Times", wie zuvor gemutmaßt wurde - sondern den brandneuen Track "Ever Since New York" - die zweite Solosingle also. Und damit begeisterte er wirklich alle. Hier kannst du dir ein Video von seinem Auftritt ansehen!

Video: Harry Styles bei Saturday Night Live

Am 12. Mai erscheint das erste Album von Harry Styles

Mit seiner Gitarre in der Hand performte Harry Styles zum ersten Mal als Solokünstler bei Saturday Night Live. Und anders als erwartet sang er nicht seine erst kürzlich veröffentlichte Single "Sign of the Times" , sondern überraschte mit einem weiteren brandneuen Song.und seine Fans feiern den Song jetzt schonAber ein Wunder, die Ballade geht sofort ins Ohr und Harrys Performance war total überzeugend. Hier kannst du dir das Video von Harrys Auftritt ansehen:Den 12. Mai 2017 sollten sich alle Harry-Fans schon mal fett im Kalender markieren. Dann erscheint nämlich Harrys Debütalbum.Übrigens:Sie hatten gehofft, irgendwie noch an Tickets zu kommen oder wenigstens Harry mal live sehen zu können.Und Harry bewies ein großes Herz für seine treuen Fans und ließ ihnen Pizza, Obst und Getränke nach draußen bringen. Megasüß!