Harry Styles: Neue Single "Sweet Creature" anhören

03. Mai 2017 08:57 Harry Styles auf der Überholspur! Der ehemalige One-Direction-Sänger treibt seine Solokarriere stark voran und veröffentlicht nun schon seine dritte Solo-Single. "Sweet Creature" heißt der neue Song: Eine wunderschöne Ballade, die sofort ins Ohr geht. Doch es gibt noch mehr tolle Neuigkeiten für alle Fans. Harry Styles wird nämlich auf Welttournee gehen und auch seinen deutschen Fans einen Besuch abstatten. Wir verraten, wo und wann Harry Halt in Deutschland machen wird.

"Sweet Creature" ist ein Lovesong

Harry Styles: Tour-Termine Köln & Berlin

/ / SEE.YOU.SOON / / Ein von @harrystyles geteilter Beitrag am 28. Apr 2017 um 5:04 Uhr

Nach " Sign of the Times " und " Ever Since New York " gibt's nun den inzwischen dritten Solo-Song von Harry Styles.heißt der Love-Song, denn der Ex-1D-Star nun veröffentlicht hat. An wen der Song gerichtet ist, bleibt wohl Harrys Geheimnis. Er singt darin von einem "süßen Geschöpf", auf das er sich immer verlassen kann. "Ich denke immer an dich und wie wir nicht genug miteinander sprechen", heißt es in Songzeile. Wer weiß, vielleicht ist ja eine seiner Ex-Freundinnen Taylor Swift oder Kendall Jenner gemeint?!Am 12. Mai 2017 erscheint das Debütalbum von Harry Styles und mit dem im Gepäck wird er in diesem Jahr auf große Welttournee gehen. Das Beste: Harry wird auch in Deutschland Konzerte geben, genau genommen in Köln und Berlin. am 27.10.2017 wird er in Köln ein Konzert spielen, am 7.11.2017 in Berlin. Alle Tourdaten hat er auch auf Instagram gepostet. Allerdings sollten die Fans schnell sein und zuschlagen, sobald die Tickets in den Verkauf kommen. Denn Harry als Solokünstler wollen sich die meisten 1D-Fans nicht entgehen lassen.