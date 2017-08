Hat Shirin David ihre Lippen aufspritzen lassen?

03. August 2017 11:58 Immer wieder wird gemunkelt, ob Shirin David eine neue Beauty-OP hatte. Ihre Lippen sehen zur Zeit nämlich verdächtig füllig aus.

Shirin David ist genervt von dem Thema

hoppla Ein Beitrag geteilt von Shirin David (@shirindavid) am 27. Jul 2017 um 1:37 Uhr

u still mad? 😛😂 #provozieren #regdichauf Ein Beitrag geteilt von Shirin David (@shirindavid) am 27. Jul 2017 um 4:20 Uhr

Dass sich die YouTuberin ihre Brüste vergrößern lassen hat, ist kein Geheimnis. Darüber hat sie sogar schon in einem YouNow-Stream gesprochen.Doch auf ihren aktuellen Fotos hat man das Gefühl, dass der Mund immer gräßer wird. Ist es also doch wahr? Hat sie in ihre sowieso schon fülligen Lippen echt vergrößern lassen?Auf ihrem letzten Instagram-Pics ist vor allem ihre Unterlippe überdurchschnittlich groß. Ein Fan schreibt:Shirin selbst ist genervt von der Diskussion. Sie postet ein neues Lippenfoto mit dem Hashtag #provozieren. Und das hat wohl geklappt.