Helene Fischer: offizieller Instagram-Account

26. April 2017 09:37 Das wurde aber auch Zeit! Helene Fischer ist jetzt ganz offiziell bei Instagram. Eigentlich ein Grund zur Freude für ihre Fans, doch gleich zu Beginn sorgt der offizielle Account für ordentlich Ärger und Aufregung unter den Fans.

Anzeige

Fans sind sauer, weil Fanseiten gelöscht wurden

Management klärt Löschaktion auf



Ein Beitrag geteilt von Helene Fischer (@helenefischer) am 18. Apr 2017 um 5:49 Uhr

Peinliche Star Bilder unzensiert: Über 30 echt peinliche Star-Fotos



Sie ist die absolute Schlager-Queen und zählt zu den beliebtesten Stars in Deutschland. Nur logisch also, dass Helene Fischer nun auch offiziell bei Instagram vertreten ist. Pünktlich zum Erscheinen ihres neuen Albums am 12. Maiwurde der Account ins Leben gerufen. Ein Grund zur Freude für ihre Fans? Möchte man meinen! Doch viele Helene-Anhänger sind stinksauer, denn mit Erscheinen des offiziellen "Helene Fischer"-Instagramaccounts wurden gleichzeitig mehrere inoffizielle Helene-Fischer-Fan-Seiten gelöscht. Doch dafür kann Helene natürlich nichts.Ihr Management äußerte sich gegenüberdazu und erklärte:Helene Fischer trifft also absolut keine Schuld und ihr offizieller Account dürfte viele Fans doch dafür entschädigen. Übrigens: Innerhalb kürzester Zeit hat Helene Fischer über 168.000 Follower in dem sozialen Netzwerk Tendenz - stark steigend!