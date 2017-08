Instagram-Schock bei Taylor Swift!

21. August 2017 10:41 Die blonde Sängerin hat alle alten Fotos auf Instagram, sowie alle Posts auf Twitter und Facebook gelöscht - Was steckt dahinter?



Twitter, Instagram, Facebook: Alles wurde stillgelegt!

Als die Fans am Wochenende auf Taylor Swifts Instagram-Profil klickten, staunten viele nicht schlecht. Alle Fotos, die Taylor je hochgeladen hat, sind weg.Sogar das Profilbild wurde gelöscht. Nur die 102 Millionen Abonennten erinnern noch daran, dass hier mal mehr stattgefunden haben muss. Hat Taylor etwa keine Lust mehr auf Instagram? Sogar auf ihren Twitter und Facebook-Profilen findet man nichts mehr! Beide Profile sind ebenfalls leer - und man sieht kein Fotos und keinen Post mehr.Taylor Swift bringt demnächst ihr neues Album auf den Markt. Will sie zur Veröffentlichung einen Neustart hinlegen? Schade ist es trotzdem. denn die ganzen Erinnerungen sind nun einfach weg! Aber wir sind natürlich gespannt, was sie jetzt plant und freuen und auf ihre n eue Musik.