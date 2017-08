Ist Kendall Jenner geizig?

10. August 2017 11:51 Multimillionärin Kendall Jenner besuchte in New York in einer Bar und hat angeblich keinen Cent Trinkgeld dagelassen. Das machte der Kellner jetzt öffentlich und postete die Rechnung des It-Girls.

Wer sagt die Wahrheit?

damn, i guess next time we won't tip in cash https://t.co/iZ4tFt3pg7 — Kendall (@KendallJenner) 8. August 2017

Das Bild postete die Bar "Baby's All Right" auf ihrem Instagram-Account. Zu sehen ist der Preis von 24 Dollar, das Feld, in das das Trinkgeld reingeschrieben wird und Kendalls Unterschrift. Das Trinkgeld-Feld ist leer. Dazu schrieb der Kellner:Fans regten sich in denKommentaren über Kendalls Geizigkeit auf, andere beschimpften die Bar, dass die die Rechnung öffentlich posteten. Auch Das It-Girl hat nun Wind von der Sache bekommen und twitterte:Hat sie also sogar Trinkgeld gegeben? Dann wäre das eine echt uncoole Aktion des Kellner.