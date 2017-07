10. Juli 2017 09:36 Für ICH – EINFACH UNVERBESSERLICH 3 betritt Youtube-Star Julien Bam Neuland. Er leiht im dritten Teil des Kinoerfolgs der Rolle Clive seine Stimme. Wir wollten von ihm wissen, wie dese Erfahrung für ihn war, wer sein liebster Schauspieler ist und welchen Film er mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Die Antworten darauf bekommt ihr hier!

Anzeige

Julien Bam: Also bisher ist noch keine weitere Synchronrolle in Planung. Ist auch schwer zu sagen, wem ich gerne meine Stimme leihen würde, da jeder Charakter, den man so kennt, ja bereits eine Stimme hat. Aber ich bin da ganz offen und vielleicht kommt ja in der Zukunft noch eine ganz neue Rolle auf mich zu, der ich dann auch dauerhaft meine Stimme leihen kann.Julien Bam:hat ja keine so tragende Rolle im Film. Aber es war tatsächlich gar nicht so schwer mich inhinein zu fühlen. Ich stehe ja oft in unserem eigenen Studio vorm Mikro und muss Stimmen für unsere Videos synchronisieren. Dazu kommt, dass ich bei Clive nicht so sehr auf die Mundbewegung achten musste, da er nun mal ein Roboter ist. Hier kommt es eher aufs Timing an. Auch die Regieanweisung hat mir dabei geholfen.Julien Bam: Es hat einfach echt Spaß gemacht meine Stimme jetzt mal einer animierten Figur zu schenken. Bisher kenne ich ja nur meine bzw. Clives kurze Ausschnitte in der deutschen Fassung.Ich freue mich auf die jeden Fall, wenn ich den Film einmal komplett mit meiner Stimme, im Kino sehen kann und bin gespannt darauf.Julien Bam: Klar. Wenn es eine Rolle ist, mit der ich mich identifizieren kann. Das finde ich super wichtig, da ich ja kein Schauspieler bin. Dass Umfeld muss dann einfach passen, damit ich es auch gut rüberbringen kann.Julien Bam: Aktuell finde ichsuper, weil er auch hinter der Kamera einfach unglaublich witzig und bodenständig ist.Julien Bam: Absolut the one and only für michJulien Bam:Julien Bam: Der Film Cinematon, der längste Film der Welt. Dann habe ich wenigstens 30 Tage lang Abwechslung.