Jurystar Shirin David bei DSDS: Shitstorm wegen ihrer Perücken

09. Januar 2017 12:55

Sie hat die Haare schön: Youtuberin Shirin David wird bei DSDS 2017 gedisst - wegen ihrer Perücken! Über den neuen Jury-Star von Deutschland sucht den Superstar bricht in den sozialen Netzwerken gerade ein Mega-Shitstorm herein. Die Zuschauer motzen wegen ihrer Haare! Alles nur, weil sich Shirin David traute, in der Sendung öfter mal ihre Perücke zu wechseln. Alles zum Hairgate in der RTL-Castingshow: So sieht Shirin David von DSDS wirklich aus.