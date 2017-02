Justin Bieber in witzigem Super-Bowl-Werbespot

06. Februar 2017 09:03

Der legendäre Super Bowl, das Finale der nordamerikanischen Football-Liga NFL, kann man wohl als größtes Sportereignis der Welt bezeichnen. Der diesjährige 51. Super Bowl 2017 fand in der Nacht von Sonntag auf Montag statt und neben dem Sport stand vor allem die Halbzeitshow und die extra für das Sportereignis gedrehten Werbespots im Fokus. In diesem Jahr sorgte vor allem Justin Bieber mit einem witzigen Clip für Aufsehen - und seine kleine Schwester Jazmyn ist auch mit dabei. Mit Anzug, Fliege und Nerdbrille tritt er als "Feier-Experte" vor die Kamera und zeigt in dem "T-Mobile"-Werbespot megawitzige Dance-Moves. Hier kannst du dir den Clip mit Justin und seiner Schwester Jazmyn ansehen!