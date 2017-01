Justin Bieber: Macht er jetzt endgültig Schluss mit dem Musikbusiness?

31. Januar 2017 11:12 Die Fans sind geschockt, doch Die Fans sind geschockt, doch Justin Bieber scheint es nun tatsächlich ernst zu sein. Wie der britische "Daily Star" derzeit berichtet, soll Biebs eine lange Auszeit vom Musikbusiness planen - und das schon ab September 2017. Angeblich will er sich komplett zurückziehen und zu sich selbst finden. Außerdem möchte er reisen und einfach Zeit für sich selbst haben. Doch nicht ohne sich gebührend von den Fans zu verabschieden.

Justin Bieber will wieder zu sich selbst finden und reisen

, das berichtet ein Insider dem britischenBedeutet: Justin will nicht ohne gebührenden Abschied von seinen Fans das Feld räumen, doch er wird wohl ziemlich sicher erstmal von der Bildfläche verschwinden. Diese Entscheidung kommt wenig überraschend, denn die letzten Jahre und Monate waren für Biebs zermürbend., verrät der Insider dazu. Biebs war ständig auf Tour, hat nur gearbeitet, wenig Zeit für Familie und Freunde - und auch für sich - gehabt! Das soll sich ändern...Justin will die Auszeit nutzen, um wieder zu sich selbst zu finden. Immer wieder häuften sich in der letzten Zeit die Negativ-Schlagzeilen und die ständige Belagerung durch Paparazzi wurde ihm auch sichtlich zu viel. Eine Pause hat er also bitter nötig und hofft, dass seine Fans Verständnis dafür zeigen.