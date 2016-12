Justin Bieber trägt echten Pelz

21. Dezember 2016 10:40 Muss das denn wirklich sein? Muss das denn wirklich sein? Justin Bieber wurde jetzt von Paparazzi in einem XXL-Pelzmantel geknipst. Auf die Nachfrage einer der Fotografen, ob der Mantel denn echt sei, soll Justin geantwortet haben: "Natürlich! Ist verdammt nochmal echt!" Die Fans bringt so viel Ignoranz auf die Palme. Verständlich, denn schließlich musste für dieses Outfit von Justin Bieber nicht nur ein Tier sein Leben lassen.

Justin Bieber ist kein Tierfreund

Dieser Look ging mal richtig daneben. Echter Pelz zu Nerdbrille und verrissenen Jeans? Ist das wirklich sein Ernst? Aber als Tierfreund ist Justin Bieber sowieso nicht bekannt. Wir erinnern uns: Als sein Affe Mally in Deutschland vom Zoll beschlagnahmt wurde, ließ ihn Justin Bieber einfach zurück und kümmerte sich nicht mehr drum. Und auch andere Hasutiere wechselt er wie andere Menschen ihre Unterwäsche. Da verwundert es nicht, dass er sich auch in Sachen "echtem Pelz" nur wenig Gedanken um das Tierwohl macht. Seine Fans sind deshalb jedenfalls stinksauer - und das ist mehr als verständlich!Der Protz-Style mit echtem Pelz kommt bei einem Großteil seiner tierlieben Fans gar nicht gut an. In vielen Bildkommentaren auf US-Promiseiten und auch in Deutschland verabschieden sich User sich nach diesen Bildern offiziell von seiner Fanbase.