Kader Loth: früher und heute

16. Januar 2017 09:57 Der Durchbruch wollte ihr nie wirklich gelingen: TV-Sternchen Kader Loth mauserte sich im Laufe der letzten Jahre vom It-Girl zum Silikonwunder. Mit ihrer Teilnahme beim Der Durchbruch wollte ihr nie wirklich gelingen: TV-Sternchen Kader Loth mauserte sich im Laufe der letzten Jahre vom It-Girl zum Silikonwunder. Mit ihrer Teilnahme beim Dschungelcamp 2017 will sie sich nun wieder ins Gespräch bringen und dabei besticht sie vor allem mit ihrer Optik. Denn Kader Loth hat in den vergangenen zwölf Jahren eine ganz schöne Wandlung durchgemacht. Nach etlichen Schönheits-OPs und Beauty-Eingriffen hat sie optisch mit ihrem früheren Ich nicht mehr allzu viel gemein. Wir zeigen Kader Loths Veränderung im Vorher-Nachher-Vergleich.

Anzeige

Wer ist Kader Loth eigentlich?

Diese Frage stellen sich viele Dschungelcamp-Zuschauer derzeit. Kader Loth ist ein deutsch-türkisches Model. Zum ersten mal sah man sie in einer Fotostrecke im Männermagazin Penthouse, darauf folgten kleinere Auftritte in TV-Sendungen wie zum Beispiel "Big Brother", wo sie sich mal wieder mit nackten Tatsachen ins Gespräch brachte. Darauf folgten kleinere Auftritte beispielsweise bei "Die Alm", wo sie zur Alm-Königin gekürt wurde und 2013 war Kader Loth beim RTL Wüstencamp dabei. Mit Trash-TV-Shows kennt sie sich also bestens aus - da dürfte das Dschungelcamp sie nicht mehr schocken!