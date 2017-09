Kellan Lutz ist verlobt

26. September 2017 10:43 Ist Twilight-Hottie Kellan Lutz bald schon verheiratet? Er soll seiner Verlobten jetzt nämlich einen Heiratsantrag gemacht haben.

Verlobung ist noch nicht bestätigt!



Kellan Lutz plant seine Hochzeit! Angeblich soll sich der "Twilight"-Star verlobt haben. Seine Traumfrau heißt Brittany Gonzales und ist eine TV-Moderatorin. Sie wurde jetzt mit einem Ring gesehen. Ein Insider verriet Us Weekly:Seit einem Jahr ist das Paar schon zusammen.Ein offizielles Statment gibt es bisher aber noch nicht. Schon 2015 sagte er:Kellan Lutz ist durch Twilight zum Mega-Star geworden. Außerdem spielte er schon in "90210", "The Comeback", "Tarzan", "The Legend of Hercules" und "The Expendables 3" mit.