Lena Meyer-Landrut will ihren Freund nicht länger verstecken

26. Januar 2017 08:51 Um ihr Privatleben und insbesondere um ihre Beziehung machte Um ihr Privatleben und insbesondere um ihre Beziehung machte Lena Meyer-Landrut bisher immer ein großes Geheimnis. Lena und ihr Freund Max sind schon seit etwa sechs Jahren ein Paar, doch auf gemeinsame Auftritte warteten die Fans bisher vergeblich. Das könnte sich jedoch in Zukunft ändern, denn im Interview mit dem Magazin Grazia verriet Lena jetzt, dass sie keine Lust mehr auf das Versteckspiel hat: "Wenn ich demnächst auf einer Veranstaltung bin und mit meinem Freund da hingehen will, dann mache ich das auch und lasse mir das nicht mehr nehmen." Und einen ersten Schritt zu mehr Offenheit hat sie auch gleich getan und bei Instagram ein Pärchenfoto mit Freund Max geteilt!

Lena: "Das Versteckspiel ist mir zu anstrengend geworden"

You ❤ Ein von Lena (@lenas_view) gepostetes Foto am 12. Jan 2017 um 3:17 Uhr

Lena Meyer-Landrut ist ihr Privatleben heilig - und das soll auch in Zukunft so bleiben. Doch auf verkrampftes Versteckspiel hat sie einfach keine Lust mehr. Bisher hielt sie ihren Freund Max immer geheim, das will sie zukünftig lockerer angehen. "Das Versteckspiel ist mir zu anstrengend geworden. Wenn ich demnächst auf einer Veranstaltung bin und mit meinem Freund da hingehen will, dann mache ich das auch und lasse mir das nicht mehr nehmen. Es hieß immer bei uns: 'Das können wir nicht machen. Das ist schwierig!' So was macht auf Dauer keinen Spaß. Ich will mir keinen Kopf mehr darum machen", verriet sie im Gespräch mitAuf tägliche Liebes-Selfies sollten sich die Fans wohl aber nicht einstellen, denn Lena stellt gleich mal klar: "Ich bin kein Mensch, der seine Familie oder sein komplettes Leben nach außen kehrt." Bestimmte Dinge wird sie also auch in Zukunft privat halten. Doch einen ersten Schritt zu mehr Offenheit hat sie nun getan und bei Instagram ein Bild mit ihrem Freund gepostet. Zwar nur von hinten, aber die Fans freuen sich trotzdem - und für den Anfang ja schon gar nicht schlecht: