Let's Dance 2017 am 28.4.2017: Wer ist raus?

29. April 2017 00:57 Starke Frauen auf dem Parkett: Trotzdem ist eine Dame am 28.4. bei Let's Dance 2017 raus. Dafür rissen Vanessa Mai und Angelina Kirsch die Jury in der sechsten Liveshow von den Stühlen. Für die Schlagersängerin gab's Standing Ovations, für das Curvy Model zwei Heiratsanträge. Wird das Tanzstudio etwa zum Kuppelsaal? Wer ging bei Let's Dance 2017 am 28.4. K.O.? Warum lief's bei den Herren der Schöpfung nicht so gut. Alle Infos zur sechsten Folge der RTL-Tanzshow ...

Heiratsanträge bei Let's Dance: Angelina muss sich entscheiden



Vanesssa Mai gibt bei Let's Dance wieder alles und holt alle Punkte



Bei Let‘s Dance 2017 weiter dabei sind

Bereits ausgeschieden sind

Ausgeknockt:Die taffe Boxerin ging ein wenig überraschend K.O. Sie bekam zwar nur 16 Punkte von der Jury, das waren aber genauso viel wieund sechs mehr als. Doch die beiden Herren zitterten sich eine Runde weiter, während für Susi Kentikian Schluss ist bei Let's Dance 2017.Viel besser lief es für. Sie landete mit 27 Jury-Punkten weit oben im Tableau der RTL-Tanzshow. Wäre sie am 28.4. bei Let's Dance rausgeflogen, hätte es sicher eine Revolte gegeben. Immerhin bekam das Curvy Model nach ihrem Tangoundwaren schwer verliebt in Angelinas Darbietung. Nurwar etwas strenger.Beikonnte aber auch der kritische Juror nicht mehr innehalten: Nach dem krassen Paso Doble der Schlagersängerin gab's auch von ihm Standing Ovations. "", lobte Llambi die talentierte Promitänzerin. 30 Punkte für ihre Darbietung waren da nur logisch.Bei den Männern rocktemit seiner äußerstden Saal. Der schwergewichtige Comedian wird immer sicherer und kann sich auf sein Showtalent und Oanas tolle Choreografien verlassen. Die Jury bescheinigte dergroßes Unterhaltungspotenzial und vergab 23 Punkte - Bestwert für Faisal.- Maximilian Arland und Sarah Lattonund Massimo Sinato- Cheyenne Pahde und Andrzej Cibis- Faisal Kawusi und Oana Nechiti- Gil Ofarim und Ekaterina Leonova- Heinrich Popow und Kathrin Menzinger- Vanessa Mai und Christian Polanc- Giovanni Zarrella und Marta Arndt- Jörg Draeger und Marta Arndt- Chiara Ohoven und Vadim Garbuzov- Bastiaan Ragas und Sarah Latton- Anni Friesinger-Postma und Erich Klannund Sergiu Luca- Susi Kentikian und Robert Beitsch