Let's Dance 2017: Wer ist raus am 21.4.2017?

22. April 2017 00:25 Mit gebrochenem Fuß geht es nunmal nicht: Giovanni Zarrella stand bei Let's Dance einen Tag vor der Live-Show bei RTL plötzlich ohne Tanzpartnerin da. Geschadet hat's ihm nicht, im Gegenteil. Mit seiner neuen Partnerin schaffte er es locker in die nächste Runde. Wer stattdessen bei Let's Dance 2017 am 21.4.2017 raus ist, warum die erste Show nach der Osterpause zwei Gewinner hatte und warum die Punkte bei Joachim Llambi ausnahmsweise mal locker saßen - hier erfährst du alles, was wichtig war.

Let's Dance: Giovanni gibt nicht auf und holt mit neuer Partnerin 30 Punkte



Ann-Kathrin Brömmel ist bei Let's Dance 2017 am 21.4. raus

Angelina Kirsch gewinnt immer mehr Fans



Let's Dance 2017: Alle Bilder von Kandidaten und Tanzpaaren



Bei Let‘s Dance 2017 weiter dabei sind

Bereits ausgeschieden sind

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de

Fotos: RTL/Stefan Gregorowius

Und es hat "Knacks" gemacht: Profitänzerinist beiSchuld daran war ein Unfall bei der Generalprobe mit. Nach einer Hebefigur landete das Let's Dance-Küken (O-Ton Joachim Llambi) unglücklich und brach sich den Fuß. Für Giovanni bedeutete das: In nur acht Stunden musste er mit seinerdie Choreo zum Contemporary zu "Sound Of Silence"einstudieren.Aufgeben kam für dennicht in Frage: "Ich will nicht einfach in die nächste Runde gewunken werden." Mlieferte Giovanni Zarrella seine bislangbei Let's Dance 2017 ab.gab's dafür von der überschwänglichen Jury.undwaren aus dem Häuschen. Klar, dass Giovanni eine Runde weiter ist.Wer Let's Dance am 21.4. 2017 verlassen musste, machten(16 Punkte),(19 Punkte) und(20 Punkte) unter sich aus. Alle drei konnten die Jury nicht überzeugen - das Publikum wählte am 21.4.Für Mario Götzes Freundin riefen einfach zu wenige Zuschauer an.Neben 30-Punkte-Giovanni wardie zweite Siegerin des Abends. Mit ihrem Profipartner Massimo Sinato zauberte sie einen langsamen Walzer auf das Parkett, der von allen drei Jury-Mitgliedern in höchsten Tönen gelobt wurde. Für viele ist Angelina Kirsch mittlerweile zurgeworden. Zumal diediesmal nicht so perfekt tanzten, wie in den letzten Wochen.- Maximilian Arland und Sarah Latton- Susi Kentikian und Robert Beitschund Massimo Sinato- Cheyenne Pahde und Andrzej Cibis- Faisal Kawusi und Oana Nechiti- Gil Ofarim und Ekaterina Leonova- Heinrich Popow und Kathrin Menzinger- Vanessa Mai und Christian Polanc- Giovanni Zarrella und Marta Arndt- Jörg Draeger und Marta Arndt- Chiara Ohoven und Vadim Garbuzov- Bastiaan Ragas und Sarah Latton- Anni Friesinger-Postma und Erich Klannund Sergiu Luca