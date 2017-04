Let's Dance 2017: Wer ist raus am 7.4.2017?

08. April 2017 00:44 Das ist der Beweis: Jungs sind besser als Mädchen. Zumindest im Dance-Battle "Boys vs Girls". Deswegen ist bei Let's Dance 2017 am 7.4.2017 auch eine Frau ausgeschieden, während ein Wackelkandidat durch Jury Lob und extra Punkte gerettet wurrde. Wer das war und warum sich der glückliche Weiterkommer nach Ostern auf eine Profipartnerin einstellen muss: Alles zum Dance-Battle "Boys vs Girls", wer gehen musste, wer die schönsten Glückstränen weinte und wie schlimm der Kampf zwischen Vanessa Mai und Gil Ofarim mittlerweile geworden ist ...

Bei Let‘s Dance 2017 weiter dabei sind

Bereits ausgeschieden sind

Olympiasiegerin Anni Friesinger-Postma ist beiEine große Überraschung war nicht, die Eischnellläuferin hatte auch in der letzten Woche gezittert. Ebenfallsfür die es aber reichte. Keine Sorgen machen mussten sich: Die beiden holten in ihren Einzeltänzen jeder schon wieder die. Zwei Mal 30 Punkte in einer Sendung:Nach den Einzeltänzen traten die Promis noch in Gruppen gegeneinander an. Imgab's Geschlechterkampf pur. Die Mädels setzten bei "Big Spender" auf die Sexy-Karte, die Jungs auf Coolness zu MC Hammers Kulthit "U Can't Touch This" sein. Beim Highlight der RTL-Show am 7.4. war sich die Jury völlig einig: Die Jungs waren besser! Für die Boys gab es jeweils neun Extrapunkte, während die Mädchen nur sieben bekamen.Bevor dieverkündeten, wer "Let's Dance" am 7.4. 2017 verlassen muss, wurden diese Punkte in das Jury-Ranking der Kandidaten: Maxi Arland zum Beispiel klettert zwei Plätze nach oben, was ihm wahrscheinlich den Kragen rettete.musste bei Let's Dance nicht einmal zittern, sondern wurde mit Jurypunkten und Publikumsstimmen direkt in dieläuft, geschickt. In zwei Wochen tritt er dann mit einer neuen Partnerin an:verriet am Ende der Show freudentränenüberströmt, dass sieist und deswegen bei Let's Dance aussteigt. An Maxis Seite wird Sarah Latton tanzen, die vorige Woche überraschend mitwar.- Maximilian Arland und Sarah Latton (Isabel Edvardsson verabschiedete sich nach Folge vier in den Mutterschutz)- Susi Kentikian und Robert Beitschund Massimo Sinatound Sergiu Luca- Cheyenne Pahde und Andrzej Cibis- Faisal Kawusi und Oana Nechiti- Gil Ofarim und Ekaterina Leonova- Heinrich Popow und Kathrin Menzinger- Vanessa Mai und Christian Polanc- Giovanni Zarrella und Christina Luft- Jörg Draeger und Marta Arndt- Chiara Ohoven und Vadim Garbuzov- Bastiaan Ragas und Sarah Latton- Anni Friesinger-Postma und Erich Klann