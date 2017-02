Let’s Dance 2017: Alle Infos, alle Kandidaten

03. Februar 2017 11:28 Schon die zehnte Staffel! Schon die zehnte Staffel! Let's Dance feiert 2017 großes Jubiläum. Die beliebte RTL-Tanzshow startet am Freitag, 17. März in die neue Runde. RTL hat bereits alle Kandidaten der zehnten Ausgabe von Let's Dance bekannt gegeben: Mit dabei sind unter anderem Mario Götzes Freundin Ann-Kathrin Brömmel , der Comedian Faisal Kawusi, Ex-Boyband-Star Bastiaan „Bas“ Ragas, Soap-Sternchen Cheyenne Pahde und Curvy Model Angelina Kirsch . Insgesamt treten 14 Promis bei Let's Dance 2017 an. Alle Infos zur neuen Staffel bekommst du hier.

Zehnte Staffel: So wird Let's Dance 2017



14 Promis, 12 Live-Shows



"Dicke Männer können sexy sein"



Diese Promis sind bei Let's Dance 2017 dabei

Beiwird der Nachfolger oder die Nachfolgerin vongesucht. Die Kristall-Prinzessin wurde im letzten Jahr Dancing Star bei RTL. Die großebeginnt am: Dann startet bei RTL um 20.15 Uhr die. Mit dabei ist natürlich wieder die: der strenge, die fröhlicheund ParadiesvogelInsgesamtstehen bei RTL auf dem Programm, ehe derfeststeht. Moderiert werden sie wieder vonund. Das großevon Let's Dance wird voraussichtlichstattfinden. Die Regeln haben sich nicht verändert: Bei Let's Dance tretengegeneinander an: Sie bekommen. Pro Show fliegt ein Kandidat raus: Wer das ist, bestimmen Jury und Zuschauer zur Hälfte.Schon vier Wochen vor der ersten Sendung beginnen die Kandidaten mit dem Tanztraining. Eine harte Schule, die sich lautaber lohnt: "Ich freue mich darauf, das Tanzen zu lernen und werde zeigen, dass auch dicke Männer sexy sein können!“ Der Comedian ist einer von 14 Kandiaten, die bei Let's Dance 2017 antreten.(40), ehemalige Eisschnellläuferin(27), Model(29), Profiboxerin(31), Modedesignerin / Art Director / Society-Girl(28), Curvy-Model(22), Schauspielerin ("Alles was zählt")(71), Moderator(33), Springer, Weltmeister, Paralympics-Sieger(35), Moderator und Musiker(45), Sänger (Caught in the Act), Schauspieler, Entertainer und Musicaldarsteller(34), Musiker und Schauspieler(25), Comedian