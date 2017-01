Lily Collins: Magersucht-Geständnis

24. Januar 2017 09:07 In ihrem neuen Film "To The Bone" spielt In ihrem neuen Film "To The Bone" spielt Lily Collins ein magersüchtiges Mädchen. Und dafür konnte wohl keine bessere Besetzung gefunden werden, denn sie gestand jetzt, dass sie selbst jahrelang unter einer Esstörung litt. Früher dementierte sie Magersuchts-Gerüchte immer hartnäckig, doch jetzt steht sie endlich zu ihrer Vergangenheit und verriet im Interview mit dem Branchenmagazin 'Variety': "Als Teenager war ich selbst essgestört. Das ist das erste Mal, dass ich öffentlich darüber spreche."

Zum ersten Mal spricht sie offen über ihre Magersucht

Immer wieder wurde in der Vergangenheit vermutet, dass Lily Collins eine Essstörung hat. Bislang dementierte die 27-jährige Tochter von Sänger Phil Collins diese jedoch immer vehement. Umso überraschender kommt nun das Geständnis, dass sie als Teenager tatsächlich magersüchtig war. Der Grund: Ihr neuer Film "To The Bone", in dem sie ein magersüchtiges Mädchen spielt."Viele junge Frauen machen das durch und es ist nichts, wofür man sich schämen muss. In dem Film geht es genau darum", sagte sie nun gegenüber "Variety".Das Dramabasiert auf der Lebensgeschichte von Drehbuch-Autorin und Regisseurin Marti Noxon, die selbst jahrelang mit Magersucht zu kämpfen hatte. Auf ihrer Instagramseite bekam Lily Collins viel positives Feedback für ihre offenen Worte. Dort schreib sie: "Meine Vergangenheit mit Essstörungen öffentlich zu machen und zu erzählen, wie nah mir dieser Film gegangen ist, das ist eine der erfüllendsten Erfahrungen meines Lebens gewesen. Ich habe eine Vergangenheit und schäme mich nicht dafür."