Louis Tomlinson: Trennung von Freundin Danielle Campbell

20. Januar 2017 10:09 Bei Bei Louis Tomlinson läuft's gerade wirklich nicht gut und er macht eine harte Zeit durch. Erst im Dezember ist seine geliebte Mutter Johannah Deakin an ihrer Krebserkrankung gestorben, was den "One Direction"-Star hart getroffen hat. Jetzt ist auch noch seine Beziehung zu seiner Freundin Danielle Campbell gescheitert, die ihm in den traurigen Zeiten tröstend zur Seite stand - das berichtet aktuell die britische Tageszeitung "The Sun".

Warum haben sich Louis und Danielle getrennt?



Happy birthday my love ❤️ Ein von Danielle Campbell (@thedaniellecampbell) gepostetes Foto am 24. Dez 2016 um 4:11 Uhr

, verrät eine Quelle gegenüber 'The Sun',Seit Ende 2015 waren der "One Direction"-Sänger und Danielle ein Paar. Damals waren die beiden schwer verliebt - hier kannst du dir Fotos von damals ansehen: Louis Tomlinson total verliebt in Danielle Campbell Sie gratulierte Louis damit zum Geburtstag. Wieso die Liebe am Ende nun aber doch scheiterte, bleibt wohl das Geheimnis von Louis und Danielle...