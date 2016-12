Mats Hummels: Schreckliche neue Frisur - warum trägt er plötzlich blond?

22. Dezember 2016 09:58 Es war der Aufreger beim Bundesligaknaller FC Bayern gegen RB Leipzig: Es war der Aufreger beim Bundesligaknaller FC Bayern gegen RB Leipzig: Fußballer Mats Hummels lief mit einer schrecklichen neuen Frisur auf. Der Abwehrstar hatte plötzlich strohblonde Haare! Warum nur hat sich Mats Hummels die Frisur versauen lassen? Die Kommentare in den sozialen Medien waren eindeutig: Geht gar nicht! Auch wir finden, dass Mats Hummels schnellstmöglich die blonden Haare loswerden sollte! Der Bayern-Verteidiger nimmt die Aufregung mit Humor: Schuld an der neuen Frisur sei eine verlorene Wette.

Anzeige

Fußballer bei Instagram



Fotos: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images, Adam Pretty/Bongarts/Getty Images

: Der Fußballer hat sich beim letzten Bundesligaheimspiel des Jahres einen haarigen Fauxpas geleistet. Mats Hummels hat wegen einer verlorenen Wiesn-Wette die Haare blond!Und das sieht einfach schrecklich aus, selbst bei einem so schönen Mann!Über dasBayern München gegen RB Leipzig sprach im Netz fast niemand.Die Kommentare auf Facebook, Twitter und Co. reichten von ungläubigem Kopfschütteln, überbis hin flehenden Bitten, dass Mats Hummels doch bitte schnell wieder zur Vernunft kommen möge. Auch wir sagen:muss man heutzutage nicht mehr aussehen. Die Zeiten, in denen blondierte Haare bei Männern in waren, sind längst vorbei!Mats Hummels selbst findet es nicht schlimm, plötzlich natürlich blond zu sein. Dem Sender Sky sagte er:Selbst seinerwürde es gefallen. Im richtigen Licht würde es sogar manchmal ganz gut aussehen. Darüber kann man geteilter Meinung sein.Zur Beruhigung sei gesagt: Die blonde Frisur wird kein Dauerzustand bei Mats Hummels. Der Grund für die neue Frisur ist nämlich eine verlorene Wette: