Melina Sophie im Katzenglück

11. September 2017 10:15 Melina Sophies kleine Familie wächst um ein neues Mitglied. Katze Loki ist bei ihr und Godi in ihrem Haus in Island eingezogen.

Loki muss sich an Godi gewöhnen



Erst vor einem Jahr wurde Melina Sophie Hundemama. Godi geht es sehr gut bei der YouTuberin. Nun hat sie eine neue Katze. Loki ist gerade erst eingezogen und gewöhnt sich nun an das Leben ohne Katzenmama, bei Melina Sophie und ihrem Hund. In einem Livestream zeigte sie die ersten Momente von Loki im neuen zu Hause.Wir sind sehr gespannt und finden es toll, dass nun auch eine Katze hat. Denn in ihrem großen Haus in Island wohnen sie und Godi bisher alleine – Nachbarn hat sie nicht. Und mit Loki ist bestimmt ein bisschen mehr Action im Haus.