Miley Cyrus postet Nacktfoto aus dem Bett

03. August 2017 11:17 Schon öfter hat Miley Cyrus mit nackten Tatsachen provoziert. Diesmal posiert sie mit ihren Hunden im Bett!

Miley liebt es, sich nackt zu zeigen

🌺🌸🌹🌸🌺🌹 Ein Beitrag geteilt von Miley Cyrus (@mileycyrus) am 31. Jul 2017 um 17:52 Uhr

Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus hat mal wieder ein Foto gepostet, dass ihre ehemaligen Disney-Kollegen wohl nicht von sich ins Netz stellen würden. Splitternackt liegt sie im Bett und ihre Hunde kuuscheln sich an sie. Einer liegt mit seinem Kopf auf ihrer nackten Brust.Im April 2017 wurde Mileys Handy gehackt und viele private Nacktfotos der Sängerin gelangten in die falschen Hände. Trotzdem hört sie nicht auf mit den Fotos. Sie mag ihren Körper und liebt es, andere zu provozieren. Und so lange sie Spaß hat, ist das auch für die Fans okay.