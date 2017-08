Miley Cyrus: Song mit Noah?

10. August 2017 11:32 Zwei Jahre ist es her, dass Miley eine neue LP auf den Markt gebracht hat. Nun hat sie endlich ein neues Album angekündigt. Am 29.9. bringt sie ihr Album "Younger Now" raus!

Anzeige

Singt sie mit Noah Cyrus?



Und das soll ganz anders werden als die früheren CDs, denn Miley Cyrus hat ihr Leben in den letzten zwei Jahren komplett verändert. Sie ist erwachsen geworden, verzichtet auf Partys und macht täglich Yoga. Außerdem ist sie wieder mit ihrer großen Liebe Liam Hemsworth zusammen und das war kein leichter Weg.In einem Livechat auf YouTube fragte jetzt ein Fan:Miley antwortete begeistertAls die Girls letztes Jahr gemeinsam auf der Bühne standen, hatte Miley so viel Spaß wie noch nie. Haben die beiden vielleicht sogar schon einen gemeinsamen Song für ihr Album eingesungen? Wir fänden das wirklich toll. Ob das stimmt, werden wir wohl aber erst Ende September erfahren.