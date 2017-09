Nachwuchs für Selena Gomez?

07. September 2017 10:06 Selena Gomez und The Weeknd sind super happy und total verliebt. Haben sie nun vor, ihre Familie zu vergrößern?

September 2: Selena at a pet store with The Weeknd in New York, NY #selenagomez #abeltesfaye #abelena #theweeknd Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez News (@stunningselenamg) am 2. Sep 2017 um 19:17 Uhr

Gehen Selena Gomez und The Weelnd schon den nächsten Schritt? Wollen sie Familienzuwachs? Wenn man die aktuellsten Bilder des Paares anschaut, kann man sich schon fast sicher sein. SHunde wissen ja nicht wie fame sein Herrchen ist. Und da viele Stars beruflich oft unterwegs sind, hat der Partner dann immer jemanden der bei ihm ist. Man ist also nicht mehr allein. Wir würden uns für Selena Gomez und The Weeknd auf jeden Fall freuen, wenn sie ihre Familie tierisch vergrößern würden.