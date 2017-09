13. September 2017 10:19 Hammer News für alle Fans von Gossip Girl und PLL! In der neuen TV-Serie "You" spielen Stars aus beiden Serien mit und es wird einfach so spannend!

Worum geht es in "You"?

Seit dem Serie-Aus von Pretty Little Liars suchen wir alle eine neue Serie, die ein bisschen den Lilefestyle und die Spannung von PLL verkörpert. Eine sehr ähnliche Serie war damals Gossip Girl mit Blake Lively und Penn Badgley, die 2007 bis 2012 ausgestrahlt wurde.Die Serie basiert auf den Bestseller-Roman "You – Du wirst mich lieben" von Caroline Kepnes.Wann die Serie startet ist leider noch nicht bekannt, aber wir freuen uns drauf.