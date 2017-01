Nicole Mieth im Dschungelcamp 2017: Playboy und Privates

11. Januar 2017 14:44 Verbotene Liebe im Verbotene Liebe im Dschungelcamp 2017 ? Dafür ist der ehemalige Soap-Star Nicole Mieth verantwortlich. Die hübsche Brünette ist mit ihren 26 Jahren in diesem Jahr die jüngste Teilnehmerin bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und fürchtet sich am meisten vor einem dreckigen Klo: "Ich bin echt kein etepetete-Girlie. Aber natürlich ist es etwas anderes, wenn man keine saubere Toilette hat." Die Karriere des Schauspielsternchens ist nach dem Ende der ARD-Soap "Verbotene Liebe" etwas ins Stocken geraten. Das will Nicole Mieth, die privat sehr tierlieb ist, in Australien ändern: Gesprächsstoff gibt's genug, weil sie ihre Haut im "Playboy" weitgehend unverhüllt zeigt.

Hat Dschungelmiethse Nicole einen Freund?

Dschungelcamp: Nicole Mieth und die verbotene Liebe



Dschungelcamp 2017: Kandidaten Bilder



Bilder: RTL / Ruprecht Stempel,

Philipp Guelland/Getty Images

Eine Frage, die vor allem Alexander "Honey" Keen beschäftigt: Hat die sexy Dschungelmiethse eigentlich einen Freund? Denn obwohl Dschungelcamperin Nicole Mieth oft und gerne private Fotos in den sozialen Medien teilt: einen Mann an ihrer Seite sieht man nicht. Nur einen Hund. Und ein Pferd.Dem Playboy verriet Nicole Mieth in der aktuellen Ausgabe, dass sie vergeben sei: "Mein jetziger Freund ist elf Jahre älter als ich, aber das hat ja nichts zu sagen." Die Identität ihres Lovers gibt Nicole Mieth nicht preis: Das ist privat. Schlechte Karte trotzdem für Honey, der sich sehr auf Nicole freut, aber eher keine Chance hat.Die Playboy-Fotos kommen übrigens nicht überall gut an: Die Fans von Nicole Mieth zeigten sich auf Instagram teilweise sehr enttäuscht. Dabei war die 26-jährige Stuttgarterin, die am 23. Juli 1990 in Calw geboren wurde, vier Jahre lang einer der Lieblinge bei "Verbotene Liebe". Doch nach dem Ende der ARD-Soap war von Nicole Mieth, die schon 2001 mit elf Jahren das erste Mal vor der Kamera stand, nicht mehr viel zu sehen.Zuletzt hat Nicole Mieth versucht, bei Youtube Erfolg zu haben. Allerdings hat ihr Kanal nur wenige Abonnenten. Vielleicht kann sie mit Enthüllungstorys im Dschungelcamp 2017 wieder etwas mehr interesse bei ihren Fans wecken.