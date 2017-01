Paris Jackson: "Mein Vater wurde ermordet"

25. Januar 2017 09:09 So offen hat Paris Jackson, die Tochter des verstorbenen King of Pop, noch nie über ihre Vergangenheit geredet. Im Interview mit dem "Rolling Stone" sprach sie über ihre schwere Kindheit, Depressionen, sexuellen Missbrauch und sie äußert schwere Vorwürfe zum Tod ihres berühmten Vaters So offen hat Paris Jackson, die Tochter des verstorbenen King of Pop, noch nie über ihre Vergangenheit geredet. Im Interview mit dem "Rolling Stone" sprach sie über ihre schwere Kindheit, Depressionen, sexuellen Missbrauch und sie äußert schwere Vorwürfe zum Tod ihres berühmten Vaters Michael Jackson . "Er machte immer diese Andeutungen, dass gewisse Leute hinter ihm her seien. Und irgendwann meinte er dann: 'Sie werden mich eines Tages töten'", verriet sie in dem Interview. "Es ist offensichtlich. Alles deutet darauf hin. Es klingt wie eine Verschwörungstheorie, aber alle echten Fans und alle Familienmitglieder wissen das", sagte sie dann im weiteren Verlauf des Gesprächs.

Anzeige

Paris Jackson wurde mit 14 Jahren sexuell missbraucht

Paparazzi-Pics der Stars



Paris bezweifelt übrigens nicht, dass es Michaels Arzt Conrad Murray war, der den Tod ihres Vaters mit einer Überdosis Propofol verursacht hatte, doch sie ist sich sicher, dass da noch mehr dahintersteckt. Außerdem war ihr wichtig klarzustellen, dass die Vorwürfe, ihr Vater sei pädophil gewesen, nicht stimmen würden. Sie und ihr Bruder Prince hielten das schon immer für unmöglich und sie seien es schließlich, die Michael jackson wirklich kennen würden. Und mit schlimmen und traurigen Geständnissen ging das Interview mit dem "Rolling Stone" weiter...Als ihr Vater starb, war Paris gerade mal elf Jahre alt. Und damit begann eine schwere Zeit für sie. Sie sei drogenabhängig gewesen und habe mehrmals versucht, sich umzubringen. Mit 14 Jahren sei sie von einem ihr "absolut unbekannten Mann" sexuell missbraucht worden, was der Auslöser für all die Probleme gewesen sein soll. Heute geht es ihr zum Glück wieder besser. Paris arbeitet als Model und glücklich verliebt ist auch noch - in ihren Boyfriend Michael Snoody. Gerade wurden die beiden beim Sightseeing in Paris geknipst. Hier kannst du dir ein Foto der beiden ansehen: