Pewdiepie entschuldigt sich

13. September 2017 11:43 Pewdiepie ist mit 57 Millionen Abos der erfolgreichste YouTuber der Welt. Doch immer wieder steht er mit seinen rassistischen Äußerungen in der Kritik. Jetzt spricht er über die Vorwürfe.

Anzeige

Pewdiepie schämt sich

Er hat es schon wieder getan. Mal wieder ist Pewdiepie mit rassistischen Äußerungen aufgefallen. In einem Livestream, bei dem er ein Game zockte, brüllte er:Anschließend versuchte er es herunterzuspielen:YouTube löschte nur kurze Zeit später das Video von der Plattform. Der Videospiel-Entwickler Sean Vanaman war stinksauer und twitterte:Und es war nicht dass erste Mal dass Pewdiepie mit solchen Äußerungen in die Kritik geraten istJetzt entschuldigte sich der YouTube-Star in einem Video:Weiter verspeicht er den Zuschauern:Na, da sind wir mal gespannt.