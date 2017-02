Philipp Lahm beendet seine Karriere als Fußballer

08. Februar 2017 10:06 Im Sommer macht er Schluss! Weltmeister Im Sommer macht er Schluss! Weltmeister Philipp Lahm hat nun verkündet, dass er nach fast 15 Jahren seine aktive Profikarriere als Fußballer beenden wird. Nach dem Spiel gegen den VFL Wolfsburg am Dienstagabend im DFB-Pokal ließ der Kapitän des FC Bayern München die Bombe platzen: "Irgendwann ist es einfach zu Ende und das Ende will ich selber bestimmen." Er ist sich aber sicher, dass er noch bis Ende der Saison Top-Leistungen abrufen kann- danach wendet er sich dann anderen Dingen zu.

Was plant Philipp Lahm für die Zukunft?

Sein Vertrag beim FC Bayern München läuft eigentlich noch bis 2018, doch Philipp Lahm macht schon vorher Schluss mit Fußball. Ob es ein Comeback in anderer Funktion beim deutschen Fußball-Rekordmeister geben wird,hat er bislang nicht verraten. Nur so viel: "Es gibt gar keine Planungen. Für mich steht fest, dass ich ab Sommer Privatier bin", sagte der 33-Jährige. "Dann wird man weiter sehen. Ich bin so lange in dem Verein, wir werden sehen, was dann in der Zukunft passiert."Rente mit 33 Jahren? Philipp Lahm kann sich entspannt zurücklehnen. Bei einem Verdienst von zuletzt rund 10 Millionen Euro pro Saison dürfte er ausgesorgt haben. Und so verwundert es auch nicht, dass er den Job als Sportchef beim FC Bayern nach Berichten von 'Sport Bild' abgelehnt hat, da er keinen Sitz im Vorstand gehabt hätte. Bleibt abzuwarten, mit welchen Zukunftsplänen er noch um die Ecke kommen wird...