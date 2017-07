12. Juli 2017 11:10 Im Herbst ist es wieder soweit und die Kandidaten - mal mehr, mal weniger prominent - werden in den Promi Big Brother 2017-Container einziehen. Schon jetzt verhärten sich die Hinweise auf mehrere möglichen Kandidaten. Wer wahrscheinlich im Herbst 2017 in den Promi Big Brother-Container ziehen wird und wann es losgehen wird, das erfahrt ihr hier!

Promi Big Brother 2017 - die Kandidaten

Marc Terenzi bei Promi Big Brother 2017?

Promi Big Brother 2017 - Starttermin steht fest!

Promi Big Brother 2017 - Neuerungen

Wer wagt 2017 den Schritt ins Promi Big Brother Haus? Die Gerüchteküche brodelt gerade schon ordentlich. Schon seit längerer Zeit wird gemutmaßt, dass der ehemalige Bachelorsowie Ex-Caught in the Act-Sängerheiße Kandidaten für den Einzug ins Promi Big Brother Haus sein sollen. Nachdem am 13. August schon der Einzug ins Promi Big Brother Haus 2017 stattfinden soll, kommen jetzt auch immer mehr Namen ins Rennen um den möglichen Reality-TV-Auftritt. Neben Ex-Bachelor Kandidatinsoll auchins bei Promi Big Brother 2017 mitmischen.Auchsoll laut BamS, in den Promi Big Brother 2017-Container ziehen. Außerdem wird immer wieder über eine Teilnahme vonspekuliert. Was wirklich dran ist, an all diesen Gerüchten werden wir bestimmt schon bald herausfinden.Erst wird über die Kandidaten gemutmaßt und dann wird der offizielle Starttermin veröffentlicht. Am 13. August 2017 startet zum fünften Mal Promi Big Brother auf SAT.1 das wurde von der Fanseite via Facebook veröffentlicht.Erstmals können auch "normale" Menschen bei Promi Big Brother mitmachen. Das sollte spannend werden. Eine Teilnahme soll Gerüchten zu Folge ca. 100.000 Euro kosten! Wir sind gespannt, wer das freiwillig zahlt. Natürlich erfahrt ihr alles Wissenswerte über Promi Big Brother 2017 hier!