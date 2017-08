Promi Big Brother 2017

07. August 2017 12:32 Es geht bald wieder los! Und wir verraten euch, welche Stars in den Promi Big Brother Container 2017 einziehen!

Wer zieht ein?

Am 11. August 2017 geht Promi Big Brother wieder los. Und es ist jetzt schon bekannt, welche 12 Stars einziehen werden. Und es wird richtig trashig, denn viele der Stars kennt man schon aus der einen oder anderen TV-Show. Aber es sind auch ein paar neue Trash-TV-Gesichter dabei. Pst: Diesmal wird Promi Big Brother anders.Mit dabei sind EX-GNTM-GirlDSDS-Star, Medien-Berater"Eis am Stiel"StarHamburger Society-Lady, Bachelor-KandidatinYotta-ExNacktkünstlerin"Secret Millionaire"-Gesichtder amtierende Mr. GermanyMode-DesignrinBallermann-SängerPuff-KönigCaught In The Act-Sänger„Hot Banditoz“-Sängerund Dschungelkönig