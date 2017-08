Riesen-Erfolg für Lenas Merch

17. August 2017 08:50 Damit hat Sängerin Lena Meyer Landrut wohl nicht gerechnet. Kaum war ihr eigener Online-Shop online, war auch schon alles ausverkauft.

Lenja will den Shop bald wieder aufstocken

Nur Zweieinhalb Stunden nachdem die sie in ihren neuen"The Lena Shop" eigene Merchandise-Artikel zum Verkauf anbot, waren alle Produkte komplett ausverkauft. Ein großer Erfolg für die Sängerin. Das schafft nicht mal eine Dagi Bee oder Lisa und Lena. Vier Teile hat Lena dort nur verkauft. Zwei Shirts für je 29 Euro, eine Cap für 24 Euro und einen Zipper für 59 Euro - alles in scharz-weiß Obwohl auf den Teilen groß "Lena Mrchandise 2017" draufsteht, wollten alle diese Teile haben. Durch den Black & White-Look wirkt alles sehr stylisch.Lena konnte ihen Erfolg kaum fassen. Dankbar postet Lena auf Instagram:Es kommt also bald wieder Merch in den Shop. Na, dann kriegen ja doch alle ein Teil! Wir freuen uns.