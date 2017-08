Riverdale Staffel 2

22. August 2017 10:34 Am 12. Oktober startet die 2. Staffel Riverdale in Deutschland auf Netflix. Hier erfährst du alle News zur Serie.

Achtung Spoiler:

Es gibt ein neues Gesicht bei "Riverdale"! Schauspieler Graham Phillips spielt Veronicas bösen Exfreund Nick, der nicht nur ihr das Leben schwer machen wird. Bisher wurde vermutet, dass "PLL"-Star Tyler Blackburn den Ex spielt, aber das ist wohl nun doch nicht so. Gewusst?Nachdem Archies Vater bei Pop’s angeschossen (oder erschossen) wird, will sein Sohn Rache nehmen. Währenddessen steht Veronica im Zwiespalt. Ihr Exfreund Nick ist zurück und verdreht ihr den Kopf. Zu wem steigt die sie in die Dusche? Ist es Archie oder vielleicht doch Nick? Wir sind gespannt.