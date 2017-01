Sandro Brehorst begeistert bei DSDS 2017

05. Januar 2017 09:19 Sandro Brehorst ist 17 Jahre alt, kommt aus Werne und ist wohl der absolute Sandro Brehorst ist 17 Jahre alt, kommt aus Werne und ist wohl der absolute DSDS -Traumkandidat für Dieter Bohlen und den Rest der Jury. Denn der Schüler ist nicht nur ein richtiger Mädchenschwarm, er hat auch eine Bombenstimme und ist dabei alles andere als überheblich. Das kommt an. Kein Wunder also, dass er bei den DSDS-Castings 2017 alle begeisterte. Insbesondere Neu-Jurorin Shirin David brachte er mit seiner Performance des Songs "You raise me up" völlig aus der Fassung: Bei ihr liefen nur so die Tränen, wie übrigens auch bei Sandros Mutter, die backstage Rotz und Wasser heulte. Zur Belohnung gab's dann ein Direkt-Ticket für den Recall in Dubai!

Anzeige

Sandro Brehorst bekommt von Michelle 'Die Goldene CD"

Peinliche Star Bilder unzensiert: Über 30 echt peinliche Star-Fotos



, war sich Jurorin Michelle nach Sandros gefühlvoller Performance sicher. Sie beförderte ihn damit direkt in den Recall nach Dubai. Der 17-jährige Schüler begleitete sich selbst am Klavier und gab den Songzum Besten. Und es ist nicht das erste Mal, dass Sandro sein Glück bei "Deutschland sucht den Superstar" versucht. Schon im Jahr 2010 wagte er den Schritt vor die DSDS-Jury - damals riet ihm die Jury "noch ein Jahr zu warten". Daraus wurden nun ein paar Jahre mehr, doch das Warten hat sich gelohnt.Sandro Brehorst will es schaffen! Er träumt von einer Musikkarriere und so nutzte er in den letzten Jahren jede Chance auf einen Durchbruch. In der Castingshow „My Name is“ war er dabei, und in der Talenteshow "The Winner is…" schaffte er es 2012 in der Kategorie "Kinder" sogar bis ins Finale. Bei DSDS 2017 hofft er nun auf den ganz großen Durchbruch. Wir drücken ihm die Daumen!