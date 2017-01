Sebastian Pannek: Wer ist der Bachelor 2017?

19. Januar 2017 09:24 Ab 1. Februar geht der neue Bachelor 2017 bei RTL auf Traumfrausuche. Sein Name: Sebastian Pannek, glaubt man aktuellen Medienberichten. Denn natürlich hat RTL den Namen bisher nicht bestätigt. Wie jedes Jahr soll die Spannung, wer der heiß begehrte Junggeselle ist, bis zum Ausstrahlen der ersten Bachelor-Sendung hoch gehalten werden. Der neue Bachelor 2017 soll laut verschiedener Quellen also Sebastian Pannek sein. Er ist 30 Jahre alt, Model und kommt aus Köln. Wir verraten, was du sonst noch über den Rosenkavalier von RTL wissen musst und welche 22 Kandidatinnen sein Herz erobern wollen. Ab 1. Februar gehtbei RTL auf Traumfrausuche. Sein Name:, glaubt man aktuellen Medienberichten. Denn natürlich hat RTL den Namen bisher nicht bestätigt. Wie jedes Jahr soll die Spannung, wer der heiß begehrte Junggeselle ist, bis zum Ausstrahlen der ersten Bachelor-Sendung hoch gehalten werden. Der neue Bachelor 2017 soll laut verschiedener Quellen also Sebastian Pannek sein. Er ist 30 Jahre alt, Model und kommt aus Köln. Wir verraten, was du sonst noch über den Rosenkavalier von RTL wissen musst und welche 22 Kandidatinnen sein Herz erobern wollen.

Wer ist Sebastian Pannek?

Bachelor-Kandidatinnen 2017



Am 1. Februar 2017 startet die inzwischen siebte Staffel von "der Bachelor" bei RTL. Glaubt man den jüngsten Medienberichten, dann istder Nachfolger von Leonard Freier Christian Tews , Paul Janke und Co. Und der dürfte bei den 22 neuen Bachelor-Kandidatinnen mehr als gut ankommen, denn Sebastian Pannek ist richtig gutaussehend. Mit seinen markanten grünen Augen und dem durchtrainierten Body bei einer Körpergröße von 1,84 Meter entspricht er ziemlich genau dem männlichen Schönheitsideal. Kein Wunder also, dass es bei ihm auch beruflich um die Optik geht - Sebastian Pannek ist nämlich alserfolgreich. Laut Angaben auf seiner Homepage hat er schon für Marken wie Just Cavalli, Marc O'Polo, Opel oder Motel One gemodelt. Er steht auf Fußball (sein Lieblingsverein ist Borussia Dortmund), außerdem mag er Reisen und Konzerte.22 neue Bachelor-Kandidatinnen wollen ab Februar 2017 das Herz von Sebastian Pannek erobern. Hier sind die Fotos und Bikinibilder der Bachelor-Kandidatinnen 2017 - darunter die amtierende "Miss München" und ein Playboy-Model: