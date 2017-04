Selena Gomez & The Weeknd beim Coachella Festival 2017

18. April 2017 09:06 Die Geheimnistuerei hat endlich ein Ende: Beim legendären Coachella Festival in der kalifornischen Wüste zeigten sich Selena Gomez und The Weeknd nun total verknallt und turtelnd in der Öffentlichkeit. Und auch auf Instagram zeigt Selena, wem ihr Herz gehört und sie postete das erste Pärchen-Selfie mit Abel Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt.

Anzeige

The Weeknd tut Selena richtig gut



Selena postet Pärchen-Selfie auf Instagram



Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am 15. Apr 2017 um 18:04 Uhr

Peinliche Star Bilder unzensiert: Über 30 echt peinliche Star-Fotos



Die beiden sind total verknallt, das ist nicht zu übersehen. Selena Gomez und The Weeknd sind aktuiell das absolute Promi-Traumpaar und beim Coachella Festival zeigten sie sich nun endlich auch öffentlich als Paar. Die beiden küssten und umarmten sich und besuchten gemeinsam das Konzert von Hip-Hop-Star Travis Scott. Die beiden haben einfach eine gute Zeit zusammen und das scheint insbesondere Selena nach den vergangenen schweren Zeiten richtig gut zu gehen. Auf den Paparazzi-Pics vom Musikfestival macht sie jedenfalls einen richtig glücklichen Eindruck.Der beste Beweis dafür, dass Selena gerade total verknallt ist: Zum ersten Mal veröffentlicht sie nun auch ein Pärchen-Foto mit The Weeknd. Liebevoll hält er sie darauf im Arm, beide schauen lässig durch ihre Sonnenbrillen. Ein echt süßer Pärchen-Schnappschuss, der ihre Fans verzückt. Die belohnen das Liebes-Outing mit jeder Menge Likes - schon über sechs Miilionen Likes hat das Foto mit The Weeknd bei Instagram: