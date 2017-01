Selena Gomez & The Weeknd machen gemeinsam Urlaub in Italien

30. Januar 2017 08:49 Die beiden hat's wohl ganz schön erwischt! Nach den zuletzt aufgetauchten wieder öffentlich geknutscht haben, als sie das Museum durch den Mitarbeiter-Ausgang verließen. Die beiden hat's wohl ganz schön erwischt! Nach den zuletzt aufgetauchten Knutschfotos von Selena Gomez und The Weeknd wurden die beiden nun beim ersten gemeinsamen Liebesurlaub gesichtet. Es ging nach Florenz und auch hier wurde wieder öffentlich geflirtet, gekuschelt und genknutscht. Arm in Arm schlenderten Sel und Abdel Tesfaye, wie The Weeknd bürgerlich heißt, durch die Galleria degli Uffizi und die Accademia delle belle Arti in Florenz, berichtet das US-Klatschmagazin "TMZ". Dort sollen sie sogarhaben, als sie das Museum durch den Mitarbeiter-Ausgang verließen.

Sel & Abel mieten komplettes Restaurant für sich

Neben dem gemeinsamen Museumsbesuch stand bei Selena Gomez und The Weeknd außerdem ein gemeinsamer Restaurantbesuch auf dem Plan. Und wie es sich für frisch Verliebte gehört, musste das eben was ganz Besonderes sein und so mieteten die beiden gleich mal das komplette Restaurant nur für sich - um ganz ungestört Zeit miteinander verbringen zu können.Auf den aufgetauchten Fotos von Sel und Abel im Italien-Urlaub sehen die beiden richtig happy und verliebt aus. Und dass es den beiden ernst miteinander sein soll, berichtet auch ein Insider gegenüber "HollywoodLife":Zumindest machten die beiden ihre Beziehung nun via Instagram halboffiziell, denn die beiden folgen sich nun gegenseitig auf der Social-Media-Plattform.