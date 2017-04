Selena Gomez & The Weeknd machen ihre Beziehung offiziell

10. April 2017 11:05 Na endlich, das wurde ja auch wirklich Zeit! Mit einem ersten Pärchenfoto macht Sänger The Weeknd die Beziehung mit Selena Gomez nun endlich offiziell. Er postete ein erstes Pärchenbild, auf dem Sel liebevoll ihren Arm um ihn legt und ihm einen Kuss aufdrückt. So süß! Das Bild kannst du dir hier ansehen!

Immer wieder tauchten in der Vergangenheit Paparazzi-Pics von Selena Gomez und The Weeknd auf. Darauf war eindeutig zu erkennen, dass die beiden Musiker mehr als nur Freunde sind - offiziell bekannten sie sich jedoch nie zu ihrer Beziehung. Bis jetzt! Denn nun hat, wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt, ein erstes Pärchenbild auf Instagram gepostet und steht damit nun endlich auch öffentlich zu seiner neuen Liebe:The Weeknd jettet gerade mit seiner Starboy Tour durch die Welt und seine neue Freundin Selena Gomez versucht so oft wie möglich bei seinen Konzerten dabei zu sein und mit ihm Zeit zu verbringen. Zuletzt wurden die beiden gemeinsam in Rio de Janeiro gesehen. Dort beobachtete Sel ihren Freund aus dem backstagebereich und sah dabei einfach nur megaverliebt aus. Hier der Fotobeweis: