Selena Gomez und Taylor Swift: Freundschaft am Ende

20. Dezember 2016 10:24 Für Für Selena Gomez war das vergangene Jahr alles andere als leicht. Aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung musste sie ihre Tour abbrechen und sich in einer Reha-Klinik gegen Depressionen und Angstzustände behandeln lassen. Viele Wochen lang zog sie sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück und arbeitete mit Therapeuten ihre Probleme auf. Und glaubt man den aktuellen Berichten von RadarOnline, dann sind diese Therapeutengespräche auch schuld daran, dass sich Selena nun von ihrer ehemaligen BFF Taylor Swift abgewendet hat!

Anzeige

Nach Therapie löst sich Selena von negativen Einflüssen - darunter auch Taylor Swift

Peinliche Star Bilder unzensiert: Über 30 echt peinliche Star-Fotos



Nach ihrem psychischen Zusammenbruch war Selena Gomez lange Zeit wie vom Erdboden verschluckt. Doch sie hat die Auszeit genutzt, um gemeinsam mit Therapeuten ihre Probleme auszuarbeiten. Und glaubt man den Berichten vondann haben ihr die Therapeuten geraten, sich von sämtlichen negativen Einflüssen in ihrem Leben zu lösen. Und dazu zählt wohl auch ihre ehemalige BFF Taylor Swift , in der die Therapeuten angeblich einen schlechten Einfluss für die labile Selena sehen., verrät ein Insider dem Magazin. Und auch über die Gründe für das BFF-Aus will er Bescheid wissen:Fest steht jedenfalls: Selena Gomez ließ sich bei Taylor Swifts Geburtstagsparty nicht blicken, obwohl sie eingeladen war. Und sie gratulierte ihrer Freundin auch nicht via Instagram oder Facebook, was sie in den letzten Jahren immer getan hat. Es sieht also ganz so aus, als hätte sie sich komplett von ihrer ehemaligen BFF abgewendet!