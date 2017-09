04. September 2017 09:40 Anfang 2017 schnitt sich Shirin David die Haare ganz kurz und trug seitdem immer verschiedene Perücken. Doch jetzt zeigt sie plötzlich einen ganz anderen Style!

Anzeige

Perücken kann sie jetzt nicht mehr tragen!



Braids 😍 @shirindavid #shirizzles #slay #shirindavid #shirindavidbraids Ein Beitrag geteilt von Babara Shirin David (@shirizzle.minizzle) am 3. Sep 2017 um 10:51 Uhr

Shirin David trägt wieder Rastas. Der coolen Look war am Anfang ihrer Karriere schon ihr Markenzeichen. Was sie an Rastas so mag? "Sie sind pflegeleicht und vor allem günstig. Für die Haare zahlt man ca 20 Euro.Ihre Perücken kann Shirin David jetzt aber erst mal nicht mehr tragen, denn die Rastas lassen sich schlecht unter ihnen verstecken.Uns gefällt ihr neuer Look aber auf jeden Fall richtig gut. Gewusst?. Mit Hilfe einer Freundin geht das super super schnell. Aber wir hoffen natürlich, dass Shirin die Frisur jetzt erstmal ein bisschen behält.