03. August 2017 11:16 Die Fans machen sich große Sorgen, denn die Hadid-Schwestern werden immer dünner. Mittlerweile sieht man sogar schon krass die Rippen.

Warum sind die Mädels so mager geworden?

Reflect and recharge 📍❤️🍒 Ein Beitrag geteilt von Bella Hadid (@bellahadid) am 2. Apr 2017 um 20:36 Uhr

morning stretch 😆☕️ happy Tuesday @dailyfrontrow @mertalas @erinparsonsmakeup @brycescarlett Ein Beitrag geteilt von Gigi Hadid (@gigihadid) am 28. Mär 2017 um 6:47 Uhr

De schönen Models Gigi Hadid und Bella Hadid sind mega erfolgreich und werden ständig für große Model-Jobs gebucht. Doch es fällt auf: Sie werden immer dünner! Vor allem Gigi Hadid hat krass abgenommen.t. Doch sie sagte schon damals, dass sie das nicht so stört. Nun ist sie aber genau so dünn wie ihre Schwester.Der Skinny-Look kommt bei vielen Fans nicht gut an. Sie schreiben unter die neuen Fotos der beiden Sätze wie:oderIst der Druck der Modebranche echt so groß, dass die Girls Angst haben, keine Jobs zu bekommen, wenn sie nicht total dünn sind? Wir finden das richtig schade, denn Kurven sind was schönes.