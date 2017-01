Sind Selena Gomez und The Weeknd ein Paar?

12. Januar 2017 09:00

Werden Selena Gomez und The Weeknd das neue Traumpaar Hollywoods? Gut möglich, denn Sel und der Ex von Bella Hadid wurden jetzt knutschend auf offener Straße gesehen. Das berichtet das Klatschportal TMZ und belegt die Berichte mit exklusiven Knutschfotos der beiden. Darauf zu sehen: Selena Gomez und The Weeknd verlassen gemeinsam den Promi-Italiener Giorgio Baldi, liegen sich dabei in den Armen und küssen sich