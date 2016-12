So feiern die Stars 2016 Weihnachten

22. Dezember 2016 12:14 Alle Jahre wieder feiern auch die Promis Alle Jahre wieder feiern auch die Promis Weihnachten . Und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Einige Stars fliegen in die Sonne, andere freuen sich auf den Gänsebraten bei Mutti und manche schmieden vielleicht sogar Hochzeitspläne. Hier erfährst du, was Stars wie Taylor Swift, Miley Cyrus und Elyas M'Barek an Weihnachten machen ...

Weihnachten bei den Stars



haben sich schon kurz vor den Feiertagen bei Mileys Familie getroffen und ein süßes Weihnachtsfoto gepostet. Die beiden haben Weihnachten wahrscheinlich eine Menge zu bereden. Miley hat in einer Talkshow stolz ihren Verlobungsring präsentiert - vielleicht schmiedet sie mit ihrem Liam ja Hochzeitspläne unterm Tannenbaum.Fußballerfeiert Weihnachten in diesem Jahr mit seiner Freundin Ann-Kathrin Brömmel - und zwar ganz weit weg. Statt Besinnlichkeit zu Hause, zieht es das Paar nach Dubai. Dort wollen sie im Sonnenschein ihre Zweisamkeit genießen, ganz ohne Gans. Beigeht's klassisch zu: Die Schlagerkönigin feiert mit Gänsebraten und guten Gesprächen. Zeit zum Entspannen, Zeit für die Familie also.Auchfeiert mit der Familie - dabei bleibt der Fernseher an Weihnachten aus. Besonders freut sich der "Fack ju Göthe"-Star auf ein Geschenk seiner Mutter. Von ihr bekommt er jedes Jahr Socken: "Wenn sie nicht unter dem Baum liege würden, würde mir etwas fehlen", verriet in einem Interview mit der Zeitung TZ.Fürist Weihnachten in diesem Jahr eine Erfolgsgeschichte. Zusammen mitist sie mit dem Song "I Don't Wanna Live Forever" aus dem "50 Shades Darker"-Soundtrack hoch in den US-Charts eingestiegen. Und weil Tay auch noch ganz oben in der Forbes-Liste der reichsten Musiker/innen steht - 2016 hat sie 170 Millionen Dollar verdient - kann sie für ihre Entourage auch viele schöne Weihnachtsgeschenke kaufen.Apropos Tannenbaum: Den schönsten in diesem Jahr hat wahrscheinlich. Die Sängerin zeigte sich auf Instagram vor einem...