Spielt Robert Pattinson wieder Vampir Edward?

21. August 2017 11:04 Tolle News für alle "Twilight"-Fans: Angeblich sind neue Filme der Vampir-Reihe geplant. Doch wer spielt mit?

Anzeige

Ist Robert Pattinson dabei oder nicht?

Hammer! "Twilight" kommt zurück. Die Produlktionsfirma "Lionsgate" bestätigte jetzt, dass wohl neue Filme in Planung sind. Kristen Stewart soll angeblich nicht mehr mitspielen. Gerüchten zufolge soll die Rolle der der Bella Swan von "Vampire Diaries" Star Nina Dobrev übernommen werden. Aber wird Robert Pattinson wenigstens zurückkommen?Spielt Robert wieder Edward Cullen oder wird auch die Rolle neu besetzt? Bei einem Interview zu seinem neuen Film "Good Wife" wurde Robert jetzt gefragt und seine Antwort überrascht:Das ist wohl keine klare Absage! Eigentlich hatte man nämlich gedacht, dass Rob gar keinen Bock mehr auf "Twilight" hat und die Filme bereut. Doch so ist es wohl nicht mehr. Wir dürfen also gespannt sein, ob er dabei ist oder nicht.